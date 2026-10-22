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Новость дня Происшествия

В Калуге массовое ДТП произошло на улице Московской

Дмитрий Ивьев
22.10, 10:25
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Полиция рассказала подробности о происшествии у дома №270 на улице Московской.

Авария произошла около 13:00 в среду, 21 октября.

По предварительной информации, 35-летний мужчина за рулем «Хендая Солярис» врезался в «Рено Дастер» и «Ладу Гранта».

Травмы получил 42-летний водитель «Рено». Врачи оказали ему помощь.

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