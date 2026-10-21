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ПВО ликвидировала 21 беспилотник над Калужской областью

Владимир Андреев
21.10, 07:53
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В течение прошедшего вечера и ночи средства противовоздушной обороны уничтожили 21 вражеский БПЛА над территорией Калужской области.

Воздушные цели были нейтрализованы в небе над Бабынинским, Барятинским, Износковским, Кировским, Мосальским, Спас-Деменским, Ульяновским, Ферзиковским и Хвастовичским муниципальными округами, а также над Куйбышевским районом.

На местах падения обломков задействованы оперативные группы. По предварительным данным, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены, - сообщил утром 21 октября, губернатор Владислав Шапша.

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