ПВО прикрыла Жиздринский и Людиновский районы: за сутки сбиты два беспилотника
За минувшие сутки с 19 по 20 октября, российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали два вражеских БПЛА над Калужской областью.
Воздушные цели были уничтожены в небе над Жиздринским и Людиновским муниципальными округами, - сообщил губернатор Владислав Шапша.
На местах падения обломков сейчас работают оперативные группы экстренных служб. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших — инфраструктурные объекты не повреждены.
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