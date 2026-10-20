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ПВО прикрыла Жиздринский и Людиновский районы: за сутки сбиты два беспилотника

Владимир Андреев
20.10, 07:31
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За минувшие сутки с 19 по 20 октября, российские силы противовоздушной обороны нейтрализовали два вражеских БПЛА над Калужской областью.

Воздушные цели были уничтожены в небе над Жиздринским и Людиновским муниципальными округами, - сообщил губернатор Владислав Шапша.

На местах падения обломков сейчас работают оперативные группы экстренных служб. Согласно предварительным данным, обошлось без пострадавших — инфраструктурные объекты не повреждены.

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