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Происшествия

В Калуге два человека пострадали в аварии на Грабцевском шоссе

Дмитрий Ивьев
19.10, 08:22
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Около 23:00 16 октября ДТП произошло в районе пересечения этой улицы с Карла Либкнехта.

По предварительной информации полиции, 22-летний водитель «Киа Рио» врезался в «Фольксваген Джетта».

Травмы получили два пассажира «Фольксвагена»: 42-летняя женщина и 39-летний мужчина. Им оказали помощь медики.

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