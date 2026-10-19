В Калуге два человека пострадали в аварии на Грабцевском шоссе

Около 23:00 16 октября ДТП произошло в районе пересечения этой улицы с Карла Либкнехта.

По предварительной информации полиции, 22-летний водитель «Киа Рио» врезался в «Фольксваген Джетта».

Травмы получили два пассажира «Фольксвагена»: 42-летняя женщина и 39-летний мужчина. Им оказали помощь медики.