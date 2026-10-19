В Калуге два человека пострадали в аварии на Грабцевском шоссе
Около 23:00 16 октября ДТП произошло в районе пересечения этой улицы с Карла Либкнехта.
По предварительной информации полиции, 22-летний водитель «Киа Рио» врезался в «Фольксваген Джетта».
Травмы получили два пассажира «Фольксвагена»: 42-летняя женщина и 39-летний мужчина. Им оказали помощь медики.
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