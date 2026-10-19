В Калужской области мужчина заблудился в лесу

В субботу, 17 октября, не смог выйти из зарослей у деревни Игнатовка Людиновского округа 30-летний мужчина.

На место выезжали сотрудники МЧС.

- Поиски продолжались несколько часов, - рассказали в понедельник в Главном управлении МЧС по региону. - В 23:15 напряжённое ожидание сменилось облегчением: на звуковые сигналы, подаваемые пожарным автомобилем, откликнулся сам заблудившийся — он вышел из лесного массива. К счастью, его состояние оказалось удовлетворительным, помощь скорой медицинской помощи не потребовалась.