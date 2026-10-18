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Происшествия

На подъезде к Калуге столкнулись четыре машины, пострадала девушка

Владимир Андреев
18.10, 14:45
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На дороге в Калужской области 17 октября произошло одно ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Авария случилась в 18:20 на 11-м километре подъезда к Калуге от трассы М-3. Водитель «RENAULT ARKANA» 1981 года рождения столкнулся с «LADA 217230». За рулём «Лады» был молодой человек 2000 года рождения.

От удара «LADA» врезалась в «ВАЗ 21124» под управлением водителя 2004 года рождения. А тот по инерции задел «NISSAN TIIDA», за рулём которого находилась женщина 1983 года рождения.

Пострадала пассажирка «LADA 217230» – девушка 2001 года рождения. Ей оказали медицинскую помощь.

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