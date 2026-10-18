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Происшествия

За девять месяцев в Калуге в ДТП погибли 8 человек

С января по сентябрь в Калуге зарегистрировали 253 дорожно-транспортных происшествия.
Сергей ПЕТРОВ
18.10, 10:05
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Фото: Госавтоинспекция по Калужской области.
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В них погибли 8 человек, ещё 300 получили травмы. Данные привела региональная Госавтоинспекция.

За девять месяцев с участием пьяных водителей произошло 24 ДТП. В них пострадали 30 человек.

Сотрудники ГИБДД выявили 224 водителя, которые управляли машиной в состоянии опьянения. Всех их отстранили от управления.

В Калуге 18 и 24 октября проведут акцию «Нетрезвый водитель».

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