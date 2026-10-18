За девять месяцев в Калуге в ДТП погибли 8 человек
С января по сентябрь в Калуге зарегистрировали 253 дорожно-транспортных происшествия.
В них погибли 8 человек, ещё 300 получили травмы. Данные привела региональная Госавтоинспекция.
За девять месяцев с участием пьяных водителей произошло 24 ДТП. В них пострадали 30 человек.
Сотрудники ГИБДД выявили 224 водителя, которые управляли машиной в состоянии опьянения. Всех их отстранили от управления.
В Калуге 18 и 24 октября проведут акцию «Нетрезвый водитель».
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