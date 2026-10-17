В Жукове молодому водителю грозит 12 лет колонии за пьяное ДТП

Прокуратура Жуковского района передала в суд дело против 23-летнего местного жителя. Его обвиняют в том, что он устроил аварию, будучи пьяным.

По данным следствия, в июле 2025 года ночью парень ехал на «Ладе» по городу Жукову. Он не справился с управлением, вылетел с дороги, автомобиль перевернулся и врезался в ограждение.

Водитель и пассажиры получили травмы. Один из пассажиров позже умер в больнице.

Теперь обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.