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В Жукове молодому водителю грозит 12 лет колонии за пьяное ДТП

Дмитрий Ивьев
17.10, 15:03
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Прокуратура Жуковского района передала в суд дело против 23-летнего местного жителя. Его обвиняют в том, что он устроил аварию, будучи пьяным.

По данным следствия, в июле 2025 года ночью парень ехал на «Ладе» по городу Жукову. Он не справился с управлением, вылетел с дороги, автомобиль перевернулся и врезался в ограждение.

Водитель и пассажиры получили травмы. Один из пассажиров позже умер в больнице.

Теперь обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

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