В Калуге нашли схрон с 237 боеприпасами

Артиллерийские снаряды пролежали в лесу со времен Великой Отечественной войны.

- Очевидцы обнаружили в лесном массиве несколько предметов, по внешнему виду напоминающих опасные снаряды, - рассказали 16 октября в МЧС. - Они тут же сообщили об опасной находке в силовые структуры. Прибывшие к месту обнаружения взрывотехники поисково-спасательной службы подтвердили, что в земле находятся 236 артиллерийских снарядов калибра 76 мм и 1 артиллерийский снаряд – 150 мм.

Опасные находки подорвали на полигоне.