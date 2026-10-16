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Происшествия

В Калуге нашли схрон с 237 боеприпасами

Дмитрий Ивьев
16.10, 11:15
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Артиллерийские снаряды пролежали в лесу со времен Великой Отечественной войны.

- Очевидцы обнаружили в лесном массиве несколько предметов, по внешнему виду напоминающих опасные снаряды, - рассказали 16 октября в МЧС. - Они тут же сообщили об опасной находке в силовые структуры. Прибывшие к месту обнаружения взрывотехники поисково-спасательной службы подтвердили, что в земле находятся 236 артиллерийских снарядов калибра 76 мм и 1 артиллерийский снаряд – 150 мм.

Опасные находки подорвали на полигоне.

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