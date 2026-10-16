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Силы ПВО отразили массированную атаку дронов: уничтожено 27 беспилотников

Владимир Андреев
16.10, 07:44
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В течение прошедшего вечера и ночи российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку массового пролета вражеских БПЛА над территорией Калужской области.

Согласно оперативным данным, всего было ликвидировано 27 воздушных целей.

География перехватов охватила сразу несколько районов региона. Дроны были сбиты в небе над Бабынинским, Боровским, Дзержинским, Жуковским, Кировским, Козельским, Сухиничским и Ульяновским муниципальными округами. Кроме того, одну из целей уничтожили на подступах к областному центру — на окраине Калуги.

В настоящее время на местах падения обломков работают экстренные службы и оперативные группы.

По предварительной информации, в результате инцидентов удалось избежать жертв и серьезного ущерба: разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано.

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