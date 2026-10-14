Ночью силы ПВО уничтожили 20 беспилотников над Калужской областью

В ночь на среду, 14 октября, российские силы противовоздушной обороны уничтожили 20 беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Воздушные цели были поражены над Боровским, Малоярославецким и Сухиничским муниципальными округами, Куйбышевским районом, а также на окраинах Калуги и Обнинска.

В настоящее время на местах падения обломков работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших нет, объекты инфраструктуры не повреждены.