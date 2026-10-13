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Происшествия

Стали известны подробности о смертельном ДТП в Калужской области

Дмитрий Ивьев
13.10, 11:42
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В ночь на 12 октября в Мещовском районе на трассе М3 «Украина» вылетел в кювет автомобиль «Шевроле Нива».

В полиции утром во вторник сообщили, что за рулем находился 47-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением.

Погиб 69-летний пассажир.

Водитель и 44-летняя пассажирка «Шевроле Нивы» получили травмы. Им оказали помощь врачи.

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