Стали известны подробности о смертельном ДТП в Калужской области

В ночь на 12 октября в Мещовском районе на трассе М3 «Украина» вылетел в кювет автомобиль «Шевроле Нива».

В полиции утром во вторник сообщили, что за рулем находился 47-летний мужчина. По предварительным данным, он не справился с управлением.

Погиб 69-летний пассажир.

Водитель и 44-летняя пассажирка «Шевроле Нивы» получили травмы. Им оказали помощь врачи.