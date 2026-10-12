Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Ребенок пострадал в ДТП в Калужской области
Происшествия

Ребенок пострадал в ДТП в Калужской области

Дмитрий Ивьев
12.10, 12:25
0 426
Фото из архива.
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Авария произошла около 5:30 утра в воскресенье, 11 октября, на дороге между трассой Калуга – Вязьма и Мосальском.

По предварительной информации, 39-летняя женщина не справилась с управлением «Хендая Соляриса». Машина оказалась в кювете.

Травмы получил находившийся в салоне семилетний мальчик. Врачи оказали ему помощь.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InFJS2ROOUp3RFI4aVB1dkJ2ZkJTM2c9PSIsInZhbHVlIjoiVnlKY0lBckZWWExra2NDVVdRMXZ5c0tScTFoUmpySjJvd3Flb09Pa3d3Ly9FbGV6dGZNUHhZK0lKM0lTaWEvbFB2a1Zna3BGYmFXK3UrREFSMkU2MkNNVE5SNER4a3NBZ1lQdHEzNlF1dVp1S215WjVKZTRkK056em1KYUJiVWVCUklqRytuWkgyT0FVUzNUNmlJT2c3S2I3akxNRkFocVNUUjJiVVA5NjVmU085d2FkZ0pjSk43dkNLRXI3U1NWcVlMTVRrdktsRy9KM2lXV1FEc2huQ0sydkltakZpTVdvNkxUUlBhMExhWmZOa0dKcnl2aXVqdlJVSjBQajlwYS9TRW5TR1Z2U2tMZjBuNytkcWJhMEJiQTFSTHV0RVJ2T24xdVdIb05ZcENGNEJwalY2eEgrOW9rbEVRY3VsK1Q1Y3JLRE55OG83SkxFTVdjb1RlazlObWYzaGNZb2N3aGV0TTE1QXQ3Ymc1K043dElUTzVGSDVkZGtyQThpWnJ0WlRTOVhzYlhjOE9qek8zaithT29QR2dNTWorSmEvamVLRW5VamVkLzZ2OGxvcVBOS2w0M1dQRmxOdHpmTFBpNiIsIm1hYyI6ImI4MTE3YzNjOWJmNWNjYTIzZTQwZDFhNjIzNzc3YjJmNmU4OWVkMzY1ZjU1ODdlZTVmYjAzMzExNGNiZjMxNjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkVrV1pMMklmODh3cmlzUkNJZThaSnc9PSIsInZhbHVlIjoiaG5rdURoNUpMa2FBQm5ZY3FLeDgrcTB0cXRJN2s1MVdLYzhxczZ2U2x6M0NkYnpId0kwQkUwR2NVU01pblFhbWJ0dDNOblJIWDFYa1VhcDlqY1BpZmFlWDEyc0xGczRXU2RQR3RtZVNUa1Y2Zm1lUFZrWXRCcUxBUC9PeGV6Qm82MTQ2K3I3N3A3OSszUVhMVlVwSmNuc1ZQSlhRdlp0bFdnc0k4MUZ4RjNvR21ONjNIeXNjSkViMjU3ZDdacjV2VFd5eVFFV2t6OEZxRTVXeWhkOUsyNGZlVWRzSmF4RWxWUG9WT3hKVTgrRDY2TGNvWHpwSWU2d1p6UEFZczEwd1ZIcGhDNmxtWDlDd0RIUitzTk9rdW1FbngvZHJaTEpGd2wzNUlaNytIWktnMWpCZSs3YjdOMEpnT2dRQkxkSFNXclJMa29xMFZHdmhvblFScHlEaHh6OEI5WWxGNHBYb1BMMXdMODV4NldaMnd2YVUraXNwWmNQTkdKdzB0dktmVkh4RWY3UjAxZmZsQlp5cVNsY3lhMjB4VU9nc1oxUHVVM1RkL2FVSHRsY3VNRU5KbldhVkdtbktVZ25mY2JwWk81RFNqSlVLTDhoYXBSam5idm4wandrQy9jazFlYXIxUlFUYkg4MVFFZ2VKUkRaL2lTYW5MbXFPWGJuK0dxYzBraUR5Z0RTWVhFMmhqZlk0MTZOelRhZ0Y1MHJCcEVTRzlBM0o4ZFdDVXk5cEVPUk9sSTFpTklvYkdqRVl6Z2VUeFNJWEd2MWFMbzlnN0tUQ1dLdkFWWWNYdWt0RTEvUnEvdk9sZU5lMXhtNlhKOUhXZERkMmU1cnpTRTF2ZU9pUSIsIm1hYyI6IjY3MTdkMWRhMzQ1MjdhMjdhNjQxYWNjODJmYjZkOTA3NWEyOWMxNTExZTI1MTQ3MjhhOTRmMzMxNGM5MGJhMTgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+