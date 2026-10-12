Ребенок пострадал в ДТП в Калужской области

Фото из архива.

Авария произошла около 5:30 утра в воскресенье, 11 октября, на дороге между трассой Калуга – Вязьма и Мосальском.

По предварительной информации, 39-летняя женщина не справилась с управлением «Хендая Соляриса». Машина оказалась в кювете.

Травмы получил находившийся в салоне семилетний мальчик. Врачи оказали ему помощь.