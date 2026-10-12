В Калужской области два человека пострадали в перевернувшейся машине

Авария произошла днем в воскресенье, 11 октября, на дороге Мосальск – Барятино, рассказали в полиции.

По предварительной информации, 59-летний водитель «Дэу Нексии» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.

Пострадали сам автомобилист и его 26-летняя пассажирка. Врачи оказали им помощь.