В Калужской области два человека пострадали в перевернувшейся машине
Авария произошла днем в воскресенье, 11 октября, на дороге Мосальск – Барятино, рассказали в полиции.
По предварительной информации, 59-летний водитель «Дэу Нексии» не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
Пострадали сам автомобилист и его 26-летняя пассажирка. Врачи оказали им помощь.
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