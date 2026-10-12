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Происшествия

Потерявшуюся в лесу женщину нашли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
12.10, 11:40
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Инцидент произошел в субботу, 10 октября, у деревни Большие Козлы Перемышльского района.

Женщина сама позвонила в дежурную часть и рассказала, что не может выйти из леса, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Спасатели поехали на место и подавали звуковые сигналы. Это помогло женщине выйти к людям.

Помощь медиков ей не понадобилась.

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