Потерявшуюся в лесу женщину нашли в Калужской области

Инцидент произошел в субботу, 10 октября, у деревни Большие Козлы Перемышльского района.

Женщина сама позвонила в дежурную часть и рассказала, что не может выйти из леса, сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.

Спасатели поехали на место и подавали звуковые сигналы. Это помогло женщине выйти к людям.

Помощь медиков ей не понадобилась.