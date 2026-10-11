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Происшествия

В пригороде Калуги машина врезалась в дерево

Татьяна Светлова
11.10, 12:03
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10 октября на дорогах региона зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

Авария случилась в 17:50 на соединительной автодороге «Мстихино - Сосновый Бор».

По предварительным данным, женщина 1998 года рождения за рулём автомобиля «KIA SPORTAGE» двигалась со стороны деревни Мстихино в направлении села Сосновый Бор и не справилась с управлением.

Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель иномарки получила травмы различной степени тяжести.

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