В пригороде Калуги машина врезалась в дерево
10 октября на дорогах региона зарегистрировано одно дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.
Авария случилась в 17:50 на соединительной автодороге «Мстихино - Сосновый Бор».
По предварительным данным, женщина 1998 года рождения за рулём автомобиля «KIA SPORTAGE» двигалась со стороны деревни Мстихино в направлении села Сосновый Бор и не справилась с управлением.
Машина съехала с дороги и врезалась в дерево.
В результате ДТП водитель иномарки получила травмы различной степени тяжести.
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