Стали известны причины ДТП с погибшим мотоциклистом

Полиция сообщила подробности о происшествии на дороге Белоусово – Высокиничи – Серпухов в Жуковском районе вечером 9 октября.

По предварительной информации, 43-летний водитель «Форда» врезался в попутный «Дэу», а эту машину отбросило на встречную полосу, где ехал мотоциклист.

От полученных травм 40-летний байкер умер на месте происшествия до того, как приехала скорая помощь.