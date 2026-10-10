Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Стали известны причины ДТП с погибшим мотоциклистом
Новость дня Происшествия

Стали известны причины ДТП с погибшим мотоциклистом

Дмитрий Ивьев
10.10, 13:57
0 906
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Полиция сообщила подробности о происшествии на дороге Белоусово – Высокиничи – Серпухов в Жуковском районе вечером 9 октября.

По предварительной информации, 43-летний водитель «Форда» врезался в попутный «Дэу», а эту машину отбросило на встречную полосу, где ехал мотоциклист.

От полученных травм 40-летний байкер умер на месте происшествия до того, как приехала скорая помощь.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
9 оценили
0%
0%
0%
89%
11%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IitwQ1A1dElDTk8zTTBXVmNXM3FBM1E9PSIsInZhbHVlIjoiRUE4bnpiU1lUS0hYVGdpU1VCTHIway9DWGo1djZmdDFHV05wL0Yzd0VpY3FRNDNSVVZid01lSE9waXpaUjFNYldkdWw3Z1VhSjVxRSs4c1dDTmlPUHhOTFZRcUJVMjNMYXVvdUlrVkxoTU1Ja3BOdHRDc3RONHM2ajBsTnUrVDllNUQwL0IwQlplVDM4YzJoT28vQlhhV3ltNTIwMW9LRExPRDdxejludER5ZjVTZUxuWUJwM3ZCeWxuODhKa054Q3d5QURSTEN4RExiaVJ5Y1R3NzEwTWRFU09KbFhtejZFVGMrVmUvRk9KUTVJejRMcTdQV0d2a0hZNWFZY2g4TjlRODllYi84YWVPQnhGeUw1VEdIZ2thQjdPTFdYcFMzV2w3aUF2cURlVng2ZXozTmJ2eFkrcmdFWFFIL1h1c2pLZkpoemtkd29RSkVBOEdoU000dW8wRmEra0t3RHRSQ3lGTGlCS3hxbWZ6YlJ3ZmJGSnplTExOKzZlcDZoTGk2aFU4TFpaWmYrSXJEWDRNVHU4RnZuekE1dkxMY1dQM3IzOVZtc2pXcnNHUmRET08wQnVEd2czeThPc20rSTFIQyIsIm1hYyI6Ijk0YjIzMjE4ZjhjOGJiYmM4OWZmODFmOWY0ODIwMDBjNDBkNmU4ODVkZDhhYzUyNjU0N2U3MTRkMzg4N2U2NzIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkQ4ME43SS9oSjd4cXV6UXVvckYxQ3c9PSIsInZhbHVlIjoiaXlPMEdQL2k0TDFQai9BY05UNVJYd21PbHhrUjFmSzYxS3FPeWNTbVFaRlhJc0RWMGZlcXlObVJENm10NlhHUnV2aEppQ3NpenFlbFZBckx1d3VEUnpXbVMyMFNaZlNYQUxmY3UyekJabVpUZW5OVUdmdFIxdFd2cy9zeWFCbFdYTk5MTGgwYUpPMEtQOUdoaFdkbDk1dk45eUp6aW1ETE5YcXpyM2N1cDI1dEZIY25qMWpGWW00UnRKUVgvNGxLQ0oxaWRxZmZqZUE5Z1lOTXI2WXZueDQ3TitxNmxjUS90SlR6MDJ6OUtFdnNNVG1GaEpkcWUyVEIvNkphelRGQ0hLdnM3bzVLRVpHQTZ5aEFoeU5wc2NMSE9RZXpXb1J4aittMWVzL0IxSU9hc2VyU3k3MWZwaXFQNWR1RlR5SU1vd2xRWU9pTUFETjlSK0Z0WXZQS0dGSTdaNXVJQU5lMUxZRE03MzVBUmZXYVFsdEU5OHVzb0Y2bzBhS3ZXN3A5eVlLTXlDc0hpSXZxSGtnc28rSithYVEzcUFUcUZySzJ3TGx4MUo5QnNydUZ5RTNnejNPdjZtY2FzdnM1SHZnSDlGRWtUbTFtYmY1MFpYbW84T2NPTXQyZGtpeGJQdU9zWmdWTkRxNzBSOHF4K2xYL3o2Sjl6VTUrUXd6dmwwWnlqaTE5UUhtTk1wOW1TME5rbGJRKzhrZmhaa2tmSWNrNml6Y2I0RE5kTnphZ0FwbjcvZ0lTSm9XUzhpd0xpYUk2MlFYQ3ZOLzU2ZmY5aHJKSTNWd1I3SjFhdnk3aDdBVnhUa3NHM1lJeEwwSFBjZWpiYVpJWHk4a0tUZ1RFOCtydiIsIm1hYyI6ImM0MDc5YTgyMDFmN2QzZTQxZTA3ZGNmZDMzNGNiNDQwNTBkZmVmMWU5OWMyZDc4MWY3NzFjMTk0ZGM0YTEyMmIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+