Стали известны причины ДТП с погибшим мотоциклистом
Полиция сообщила подробности о происшествии на дороге Белоусово – Высокиничи – Серпухов в Жуковском районе вечером 9 октября.
По предварительной информации, 43-летний водитель «Форда» врезался в попутный «Дэу», а эту машину отбросило на встречную полосу, где ехал мотоциклист.
От полученных травм 40-летний байкер умер на месте происшествия до того, как приехала скорая помощь.
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