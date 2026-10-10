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Происшествия

Мотоциклист погиб на трассе в Калужской области

Дмитрий Ивьев
10.10, 10:32
0 1019
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Трагедия произошла около 19:00 в пятницу, 9 октября, на дороге Белоусово – Высокиничи – Серпухов в Жуковском районе.

Там столкнулись автомобили Ford Explorer, Daewoo Tacuma и мотоцикл Benda Chinchilla 300.

Погиб водитель мотоцикла.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Калужской области.

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