Мотоциклист погиб на трассе в Калужской области
Трагедия произошла около 19:00 в пятницу, 9 октября, на дороге Белоусово – Высокиничи – Серпухов в Жуковском районе.
Там столкнулись автомобили Ford Explorer, Daewoo Tacuma и мотоцикл Benda Chinchilla 300.
Погиб водитель мотоцикла.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в прокуратуре Калужской области.
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