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Происшествия

Калужан настоятельно просят не ходить за грибами из-за ЧП в Брянской области

Дмитрий Ивьев
09.10, 15:46
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Там в районе города Жуковка на мине подорвался и погиб 47-летний грибник.

По данным правоохранительных органов, маленькие мины могут сбрасывать с дронов. Они представляют угрозу для людей.

Мина может сработать при приближении техники или человека с металлическими деталями на одежде и обуви. Спустя 30 суток мина самоликвидируется.

Накануне правоохранительные органы призвали калужан не ходить в лес из-за большого количества обломков дронов. Похожие рекомендации выпустили соседние регионы.

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