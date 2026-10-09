Калужан настоятельно просят не ходить за грибами из-за ЧП в Брянской области

Там в районе города Жуковка на мине подорвался и погиб 47-летний грибник.

По данным правоохранительных органов, маленькие мины могут сбрасывать с дронов. Они представляют угрозу для людей.

Мина может сработать при приближении техники или человека с металлическими деталями на одежде и обуви. Спустя 30 суток мина самоликвидируется.

Накануне правоохранительные органы призвали калужан не ходить в лес из-за большого количества обломков дронов. Похожие рекомендации выпустили соседние регионы.