В Калуге агрессивный пациент угрожал работникам скорой помощи ножом и битой

Успокоить его помогли сотрудники вневедомственной охраны, сообщили 9 октября в Управлении Росгвардии по Калужской области.

Медиков вызвали родственники мужчины. Но, заметив бригаду, он схватился за нож и биту.

Росгвардейцы обезоружили его и после оказания первичной помощи сопроводили бригаду до медицинского учреждения.