В Калуге агрессивный пациент угрожал работникам скорой помощи ножом и битой
Успокоить его помогли сотрудники вневедомственной охраны, сообщили 9 октября в Управлении Росгвардии по Калужской области.
Медиков вызвали родственники мужчины. Но, заметив бригаду, он схватился за нож и биту.
Росгвардейцы обезоружили его и после оказания первичной помощи сопроводили бригаду до медицинского учреждения.
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