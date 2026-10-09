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Происшествия

В Калуге агрессивный пациент угрожал работникам скорой помощи ножом и битой

Дмитрий Ивьев
09.10, 08:04
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Успокоить его помогли сотрудники вневедомственной охраны, сообщили 9 октября в Управлении Росгвардии по Калужской области.

Медиков вызвали родственники мужчины. Но, заметив бригаду, он схватился за нож и биту.

Росгвардейцы обезоружили его и после оказания первичной помощи сопроводили бригаду до медицинского учреждения.

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