Два человека пострадали в аварии на дороге Малоярославец – Обнинск

ДТП произошло около 20:40 в среду, 7 октября, на пятом километре дороги Малоярославец – Боровск – Обнинск.

По предварительной информации, 49-летняя женщина за рулем «Рено Аркана» не справилась с управлением и съехала с дороги. Машина перевернулась и врезалась в припаркованный «Фольксваген Транспортер».

Пострадали два пассажира «Рено»: 17-летняя девушка и 20-летний парень.