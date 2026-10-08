Два человека пострадали в аварии на дороге Малоярославец – Обнинск
ДТП произошло около 20:40 в среду, 7 октября, на пятом километре дороги Малоярославец – Боровск – Обнинск.
По предварительной информации, 49-летняя женщина за рулем «Рено Аркана» не справилась с управлением и съехала с дороги. Машина перевернулась и врезалась в припаркованный «Фольксваген Транспортер».
Пострадали два пассажира «Рено»: 17-летняя девушка и 20-летний парень.
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