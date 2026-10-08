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Происшествия

Пассажир «Чери» погиб в массовой аварии на трассе М3 «Украина»

Дмитрий Ивьев
08.10, 10:16
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Смертельная авария произошла около 6:30 утра в четверг, 8 октября, в Малоярославецком районе недалеко от поворота на Митинку.

По предварительной версии, водитель «Чери Тиго» двигался со стороны Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в «Газель». После этого «Газель» отлетела в «Форд Фокус».

В результате ДТП погиб пассажир автомобиля «Чери Тиго».

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, рассказали нам вв УМВД по Калужской области.

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