Пассажир «Чери» погиб в массовой аварии на трассе М3 «Украина»
Смертельная авария произошла около 6:30 утра в четверг, 8 октября, в Малоярославецком районе недалеко от поворота на Митинку.
По предварительной версии, водитель «Чери Тиго» двигался со стороны Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в «Газель». После этого «Газель» отлетела в «Форд Фокус».
В результате ДТП погиб пассажир автомобиля «Чери Тиго».
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, рассказали нам вв УМВД по Калужской области.
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