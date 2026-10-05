В Калуге насмерть разбился водитель «Тойоты»
Смертельная авария произошла на Северном обходе города в районе развязки с окружной дорогой.
По предварительным данным полиции, около 14:00 62-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. После этого машина перевернулась.
Водитель скончался на месте происшествия.
Точные обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
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