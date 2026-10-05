Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калуге насмерть разбился водитель «Тойоты»
Новость дня Происшествия

В Калуге насмерть разбился водитель «Тойоты»

Дмитрий Ивьев
05.10, 17:04
0 2008
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Смертельная авария произошла на Северном обходе города в районе развязки с окружной дорогой.

По предварительным данным полиции, около 14:00 62-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. После этого машина перевернулась.

 Водитель скончался на месте происшествия.

Точные обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
15 оценили
0%
0%
0%
80%
13%
7%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IlNiZzBKU2pMMkM2c3k5YXV4WGFkSXc9PSIsInZhbHVlIjoiaWtVTC93SFZORE9MZlNSeVYrS3ZhT2UvczlEbFVLendNeTFOZ05DZXAzVkpmdmFjZU5lSFJHaDhvcThZZnpBR0dScTBySzRRdndERG9ZbGJwTEsvRWl6WFFEc3NsdUNzQjJUc3ZPMHpyZ3dJUVFDV3pjNmNtaVE4MmNDZHArUTFzOWJVdytMaXIwTmZOV2NzMG45OHlRL0FBc1RTNDlqU2hzek5vSS9vVUgzMjFaNE9zWThuVHdMRWtneVErT2gwYW96aUhXRk1MZDZJN2h0TmliYXZIVFcvc2tSWG1FK1BuZTY2cGt4MFIxcm4yMmN1U0luQ1NtdzZ2ZlNNYlduWm5kbnlJOCtneTZ6MmVhQmRabHd3b0RSNnlBWFNWYWtGRWQvWEJVOWpuODU3akpSS2hvZGVvMHVLM240YWlZaUdRQ0tqUXJCdVNreGcza05rdG1mWlhvbmZzc0RsdVFnVTUvRTNEaHRRbm1PR3ZGSGMzWUlLNlE3Zk9jMDFKY1YySTJVOEsyOGtiVmlrSG5FV2FXd2RwbUNWWWJ3S1RySzlkWndkWFRhN1JTcnpCQm9GbXZIMkI0RkU2dEZsWVFqVSIsIm1hYyI6ImU4ZGJlYTcwMDNmMjU1MmVjMzU1Y2JlMTE3MjAwMDhjMGM4YTc5ZWZjMzBiZDUxNTEzNDg2YTg5YWU1MTM2N2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjZZMHRvTGhXQUdyeDY4a3hPZ2JjalE9PSIsInZhbHVlIjoiNCtiQURETm84RGVLbTRqbm92R3Q5Z05yLzY0L1lacDQxZmYyY1ZXVnJUREZ5VVZlVXlPNWVIYStkSHplMFFZZ1U3NmJjVDJrYnVVSG40c3d2UVZ3WGl4TGFPdGtsRWlBUWRjMmhVNzVFTUFMeW82Y3Z1VlBDUGtwV09HbFBKU2JNSEdmdThIb3hvbk9tdVc3alVHL3VaamU4eFNwZGZkWWhJdkx4UHJxMk1HZWkxelVLNkwrZ21FbkJwakFSSEExWUtiNVpiOFliN3pZWTVJZ2NQVFFCWUpIZ1VLaDYwOHo0cTFoMEJ6aVJIclo3amhxQ3dpSnRkSVFtN0pPRG1wbU0ycGhMSDNtSEZSeHZtVkd1Q1c4L3VKTTFuTmpBMisxUmFMUXhTbGcrZzB6YXFFMWswa0pnOFVTemRaeHRXYzZ2VnJsblBrUVNkdU9MSFNqZG1WaTljbEU2TjlBdzVEL1hHM1JheGRHM0JLQXR5OHR6Zy9kUzNtRmVjTXBIWXRQdDlIRG9XdjlXV056SFRhUDU0bHBISjUxUTNpWHk5SXdGL2o4dHlnbU5yWHNLOCsyTnQrcWpjRndJVjVwdDMxdHZQQVhxbzgrMEZ5RXFraUdMUWFjNFJpaGNBdkEvSU9NTElCY3VxakFOTDV3NVYxY3dZc2lYa3ZhNU9mcHJYZmh0QnZ4bTVlY2tXWkxvQm9IZFA2TlVVVHo2aGJwVVRiRGRvamlVdUF0MTQ2RFNzOCtwY0VoZHplVmtmYmR4cnJqT013WGNrR0NVcGlMaWZROG8vNXJ6ckIwcVZoeHRCSmQxZUgySHJYemlWZVE4dDNpWGNpRUxmTzhWZE9XTXphaCIsIm1hYyI6IjE5YzRmODg3ZWE2YzRlOTQ5ODJmMzliMWY1YmI2NDM0MzlkOTJmY2Y0OTM1MTk5Y2I2OTBiNWI5YmNkNGQxYzUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+