В Калуге насмерть разбился водитель «Тойоты»

Смертельная авария произошла на Северном обходе города в районе развязки с окружной дорогой.

По предварительным данным полиции, около 14:00 62-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. После этого машина перевернулась.

Водитель скончался на месте происшествия.

Точные обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.