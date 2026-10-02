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Происшествия

В Мещовском районе будут судить водителя грузовика

Дмитрий Ивьев
02.10, 13:36
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Прокуратура направила в суд дело против 24-летнего жителя Брянска.

По версии следствия, в декабре 2025 года он ехал по трассе М-3 «Украина» на грузовике «ЗАМС».

Во время обгона мужчина выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль Kia Sorento. За рулём был 40-летний житель Московской области — он погиб на месте.

Водителю грузовика грозит до 5 лет лишения свободы.

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