В Мещовском районе будут судить водителя грузовика

Прокуратура направила в суд дело против 24-летнего жителя Брянска.

По версии следствия, в декабре 2025 года он ехал по трассе М-3 «Украина» на грузовике «ЗАМС».

Во время обгона мужчина выехал на встречную полосу и врезался в легковой автомобиль Kia Sorento. За рулём был 40-летний житель Московской области — он погиб на месте.

Водителю грузовика грозит до 5 лет лишения свободы.