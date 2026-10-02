В Калуге две машины вылетели на тротуар после ДТП

Очередная авария произошла на пересечении улиц Степана Разина и Тульской днем в четверг, 1 октября.

Там столкнулись «Ситроен» и «Опель». После этого машины оказались на тротуаре рядом со входом в корпус КГУ.

По данным полиции, 21-летний водитель «Ситроена» не пропустил «Опель», за рулем которого была 33-летняя женщина.

Травмы получила автомобилистка, но госпитализация ей не понадобилась.