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Происшествия

В Калуге две машины вылетели на тротуар после ДТП

Дмитрий Ивьев
02.10, 12:00
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Очередная авария произошла на пересечении улиц Степана Разина и Тульской днем в четверг, 1 октября.

Там столкнулись «Ситроен» и «Опель». После этого машины оказались на тротуаре рядом со входом в корпус КГУ.

По данным полиции, 21-летний водитель «Ситроена» не пропустил «Опель», за рулем которого была 33-летняя женщина.

Травмы получила автомобилистка, но госпитализация ей не понадобилась.

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