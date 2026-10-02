В Сухиничах пожилой мужчина на трицикле попал под КамАЗ

Авария произошла около 10:30 в четверг, 1 октября, в районе дома №15 на улице Победы.

По предварительной информации, 37-летний водитель грузовика сбил 85-летнего мужчину, который ехал на электрическом трицикле, поворачивал налево, не включил сигнал поворота и не пропустил КамАЗ.

Пенсионеру понадобилась помощь врачей.