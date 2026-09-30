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Происшествия

В Калуге три человека пострадали в ДТП на Правом берегу

Дмитрий Ивьев
30.09, 11:25
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Около 8 утра во вторник, 29 сентября, авария произошла у дома №7 на улице Петра Тарасова.

По предварительной информации полиции, 25-летний водитель ВАЗ 2114 не справился с управлением и врезался в «Соболь».

Пострадали сам автомобилист, его 17-летняя пассажирка, а также 46-летний водитель «Соболя». Медики оказали им помощь.

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