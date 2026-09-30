Полиция сообщила подробности о ДТП со школьным автобусом

Авария произошла во вторник, 29 сентября, на трассе А130 в Жуковском районе.

По предварительной информации, 62-летний водитель «Исузу» через сплошную линию выехал на встречную полосу и врезался в школьный автобус. После этого «Исузу» врезался в «Сканию». Оба грузовика вылетели в кювет.

Травмы получили водитель машины «Исузу» и два школьника из автобуса – 15 и 16 лет. Врачи оказали им помощь.