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Происшествия

Полиция сообщила подробности о ДТП со школьным автобусом

Дмитрий Ивьев
30.09, 10:50
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Авария произошла во вторник, 29 сентября, на трассе А130 в Жуковском районе.

По предварительной информации, 62-летний водитель «Исузу» через сплошную линию выехал на встречную полосу и врезался в школьный автобус. После этого «Исузу» врезался в «Сканию». Оба грузовика вылетели в кювет.

Травмы получили водитель машины «Исузу» и два школьника из автобуса – 15 и 16 лет. Врачи оказали им помощь.

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