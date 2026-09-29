В Думиничском округе женщину оштрафовали за оскорбление соседки
Жительница многоквартирного дома несколько раз при свидетелях говорила обидные слова в адрес своей соседки, рассказали 29 сентября в прокуратуре.
Пострадавшая обратилась в прокуратуру, и там провели проверку.
На женщину составили административный протокол. Суд назначил ей штраф — 3 тысячи рублей.
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