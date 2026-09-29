Обнинск
+14...+15 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Думиничском округе женщину оштрафовали за оскорбление соседки
Происшествия

В Думиничском округе женщину оштрафовали за оскорбление соседки

Дмитрий Ивьев
29.09, 12:02
0 282
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Жительница многоквартирного дома несколько раз при свидетелях говорила обидные слова в адрес своей соседки, рассказали 29 сентября в прокуратуре.

Пострадавшая обратилась в прокуратуру, и там провели проверку.

На женщину составили административный протокол. Суд назначил ей штраф — 3 тысячи рублей.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
происшествие
Лента настроения
2 оценили
50%
0%
50%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IngrQVlaQndYQnU0TjBYNGtvdUZWWVE9PSIsInZhbHVlIjoiVGwxaUVDemhYTTV4dno0RFNMeU9XRm5jaWpTWldBWklIYjE0S3F5bVl0bmp1MnU3bzNlOUxKeGtEVHBkbGtVYlRSQmowQ0FmKzB5MUIyUUxnMWdrdWwvbThWMStzdDRIVmRJcGRHSERjVWwzTi9IbGlVNnlFczB3bDNsRHBOM2NNWnZGSFlDNExSSTJiUWZvbi9HVjkyV2UvNGIxS2dYbGNRZXhhT2l3L1d1NlBPQWVMdUI2SEFFUzJ6UUZ1N3c5cVM4MkVhemRiRkVJTktHcHlVcHpUL09xSU84NkduUUlLTDBrWkkvOHlwOXZmR2RYMWhDTE9GM1c3MnFXOGVuajBhdkRTeDFyVXdVdEdkZC9McHVyYnFnSTV4WmNXelJKVVhoMFVpbDU3RGhUYmp5UStjWERxaWlSOStzNTRXUjNEKzlrQXNOeC9jUVFSNFhFWis4SzBFUHNQUXNSTlNlbC9nMkV0UFdHMU41c2MvWkhNZExEbU12Vi8xb2JhRyt4TTNhRHA2Qm9qNnllY1lBVlZNQmorRnUxZ3VBZGNNcEJ1cDZmNkIyMDFHa3NnRHRaYjVHbXhOR3pocFpXWkdBViIsIm1hYyI6IjcyYTJkZTY3ZGJmOTM3MDc0ZTRlZjFhYjYxYTYwMzdlYjkyYWVlMDRkZjY2OGYzMDJiYzgzMTIyOGUyYjQ4ZmEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InluVUlpNGFGcUdKbnRxVEdQRXJkREE9PSIsInZhbHVlIjoiZlh2a1o4ZkxXT253Q2wwem1qdENVd3lBb1BweWRBeVpHY3RFblJZV0Z2TWRnSjRJZ2laNW1GemRMZVdoSm9FTy9nOUZpTFhuekw3TThsc1hBdmZFNlU4cTJ3K3hUNE90QW1kcnY3eWw3VjNPOU1ZNHJBMU80NUxwNXFHWmFGdCt1WUdMZlY0RTY3ZUNlb1lseTFJOWNLTGwwSzdIOXczY05FcWcyWmUyN1BTYnBGQmtBbDNOaEJIaVE1QVhrZnJOcmFxMXZxWUp1QjJLQzFNOUhVeFF0RUtXMStDTW4xUmlsTU01aUppQlV0UW50VGwzNEhHQXRubDVHNXIvazhaK0pJdnVha21Sd2dtekV2MWRzck52bDZEV1dVQ0xObGIrTk4yZW5sREgyaVNFQkpwek84aEo5ZkF1VDJJdncyMGJzNmpyVFI1cEVucXFMYm5GZFRCMlp2MkJQNVpvQ0FSOGtha2xmdjR6VkJ4WUsxSS9ubWhtL1ptWFIvMmtGdlREaCs4WXFHaEl2L2xaQUlPWFNxdHNRbnZhRVNESUUvbjlvK0QrNFhyVmJsVzhLcXFBTzVWNDNua0tkZUxJbUJFSW1LRStSQ0ZVa0EyQmlieTRmOTJTZ0YrclF4NTIxcXNCTDBqVEhNSTduYlhPSFZtSFBFNUsvTk1jbVVoc2YzSHVHMnA1dFo0VnVETHhMcGhNaHZ2R29IMFlvM3RYcmJNdTNMY0Y2SzFDczR1eStTcVBTVWlNNGpURzRCYTRFT2NwVnUrbHF6VnNrV0pJTVlSUGtIRVFNRzFGSFVpM0lmaFBzZ1FqTmI3bnhKTGMyQlo2K040WEsxZlRQMHl0dEU1cyIsIm1hYyI6ImY1ZjQ1Mzg4MGMyYjQxZWY1ZTY5MTMxYzkzYWViNzMzODMwMWQ5MTZjMzdjNGQzZGJhZWY4MzczYWM4MWI5YzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+