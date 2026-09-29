В Калужской области грузовик врезался в школьный автобус, пострадали двое детей

Авария произошла утром во вторник, 29 сентября, в Жуковском муниципальном округе, сообщили в местной администрации.

По предварительным данным полиции, в районе деревни Дроздово на трассе А130 62-летний водитель грузовика выехал на встречную полосу, врезался в автобус, а потом ещё в один грузовик.

Пострадали двое детей, а также водитель грузового автомобиля.

Школьный автобус подвозил четырёх учеников в школу №2 города Белоусово со стороны села Истье.

- Двоих детей доставили в школу на другом автобусе, двое детей получили ушибы, - рассказали в администрации. - По предварительной информации, состояние детей удовлетворительное, они направлены на дальнейшее обследование в ЦРБ Боровского округа.