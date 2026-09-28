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Происшествия

В Калуге подростка оштрафовали на 50 тысяч за стрельбу по троллейбусу

Дмитрий Ивьев
28.09, 15:30
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Фото: УКТ.
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Осенью прошлого года на остановке возле школы №25 17-летний калужанин выстрелил в окно троллейбуса из пневматического пистолета и сбежал.

Было разбито заднее стекло троллейбуса, но обошлось без пострадавших.

- Виновника быстро нашли, орудие изъяли. Суд квалифицировал действия юноши как умышленное хулиганство, - рассказали 28 сентября в «Управлении Калужского троллейбуса». - Причинённый предприятию ущерб юноша возместил.

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