В Калуге подростка оштрафовали на 50 тысяч за стрельбу по троллейбусу

Фото: УКТ.

Осенью прошлого года на остановке возле школы №25 17-летний калужанин выстрелил в окно троллейбуса из пневматического пистолета и сбежал.

Было разбито заднее стекло троллейбуса, но обошлось без пострадавших.

- Виновника быстро нашли, орудие изъяли. Суд квалифицировал действия юноши как умышленное хулиганство, - рассказали 28 сентября в «Управлении Калужского троллейбуса». - Причинённый предприятию ущерб юноша возместил.