В Калуге подростка оштрафовали на 50 тысяч за стрельбу по троллейбусу
Осенью прошлого года на остановке возле школы №25 17-летний калужанин выстрелил в окно троллейбуса из пневматического пистолета и сбежал.
Было разбито заднее стекло троллейбуса, но обошлось без пострадавших.
- Виновника быстро нашли, орудие изъяли. Суд квалифицировал действия юноши как умышленное хулиганство, - рассказали 28 сентября в «Управлении Калужского троллейбуса». - Причинённый предприятию ущерб юноша возместил.
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