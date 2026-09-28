В Калуге завели уголовное дело после смертельного ДТП

Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Авария произошла на обходе города 24 сентября.

По предварительным данным, 43-летняя женщина не справилась с управлением автомобиля Hyundai Solaris и врезалась в столб.

Пассажир машины погиб на месте, второй пассажир и водитель с травмами доставлены в больницу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».