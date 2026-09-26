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В лесу под Боровском нашли миномётную мину

В Боровском районе Калужской области обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны.
Владимир Андреев
26.09, 10:01
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Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.
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Опасную находку обнаружили в 500 метрах от деревни Кривское. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Сапёры выехали на место и уничтожили 50-миллиметровую миномётную мину. Такие снаряды могут быть смертельно опасны даже спустя десятилетия.

В МЧС напомнили правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. Нельзя наносить удары по корпусу или бить один боеприпас о другой. Также запрещено прикасаться к находке, поднимать, переносить или перекатывать её.

Нельзя закапывать снаряд в землю или бросать в водоём. Попытки разобрать или распилить боеприпас тоже опасны. И ни в коем случае не бросайте его в костёр и не разводите огонь рядом.

При обнаружении подозрительного предмета нужно немедленно позвонить в экстренные службы по номеру 112.

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