В лесу под Боровском нашли миномётную мину

В Боровском районе Калужской области обезвредили боеприпас времён Великой Отечественной войны.

Фото: ГУ МЧС России по Калужской области.

Опасную находку обнаружили в 500 метрах от деревни Кривское. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Сапёры выехали на место и уничтожили 50-миллиметровую миномётную мину. Такие снаряды могут быть смертельно опасны даже спустя десятилетия.

В МЧС напомнили правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. Нельзя наносить удары по корпусу или бить один боеприпас о другой. Также запрещено прикасаться к находке, поднимать, переносить или перекатывать её.

Нельзя закапывать снаряд в землю или бросать в водоём. Попытки разобрать или распилить боеприпас тоже опасны. И ни в коем случае не бросайте его в костёр и не разводите огонь рядом.

При обнаружении подозрительного предмета нужно немедленно позвонить в экстренные службы по номеру 112.