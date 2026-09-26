В лесу под Боровском нашли миномётную мину
Опасную находку обнаружили в 500 метрах от деревни Кривское. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Сапёры выехали на место и уничтожили 50-миллиметровую миномётную мину. Такие снаряды могут быть смертельно опасны даже спустя десятилетия.
В МЧС напомнили правила безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов. Нельзя наносить удары по корпусу или бить один боеприпас о другой. Также запрещено прикасаться к находке, поднимать, переносить или перекатывать её.
Нельзя закапывать снаряд в землю или бросать в водоём. Попытки разобрать или распилить боеприпас тоже опасны. И ни в коем случае не бросайте его в костёр и не разводите огонь рядом.
При обнаружении подозрительного предмета нужно немедленно позвонить в экстренные службы по номеру 112.
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