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Происшествия

Три человека пострадали в аварии на дороге Таруса – Серпухов

Дмитрий Ивьев
25.09, 14:28
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Днём в четверг, 24 сентября, там столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации полиции, 63-летний водитель «Киа Соренто» не учёл дорожно-метеорологические условия и скорость. Его машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с «Ниссаном» и «Мерседесом».

Травмы получили водитель «Киа», а также водитель и пассажир «Мерседеса».

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