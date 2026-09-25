Три человека пострадали в аварии на дороге Таруса – Серпухов

Днём в четверг, 24 сентября, там столкнулись три автомобиля.

По предварительной информации полиции, 63-летний водитель «Киа Соренто» не учёл дорожно-метеорологические условия и скорость. Его машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с «Ниссаном» и «Мерседесом».

Травмы получили водитель «Киа», а также водитель и пассажир «Мерседеса».