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Происшествия

После смертельного ДТП на дороге Калуга – Вязьма возбудили уголовное дело

Дмитрий Ивьев
25.09, 10:05
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Смертельная авария произошла в Бабынинском районе 22 сентября.

Там столкнулись «Ситроен», «Ниссан» и грузовик «Ситрак».

В результате ДТП погиб пассажир «Ситроена».

В пятницу, 25 сентября, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ведется расследование.

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