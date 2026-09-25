После смертельного ДТП на дороге Калуга – Вязьма возбудили уголовное дело
Смертельная авария произошла в Бабынинском районе 22 сентября.
Там столкнулись «Ситроен», «Ниссан» и грузовик «Ситрак».
В результате ДТП погиб пассажир «Ситроена».
В пятницу, 25 сентября, прокуратура Калужской области сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».
Ведется расследование.
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