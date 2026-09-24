В Калуге сбили пожилого мужчину на электровелосипеде
В среду, 23 сентября, авария произошла в районе дома №88 на улице Горького.
По предварительной информации, 28-летний водитель автомобиля «Шевроле» не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с электровелосипедом, которым управлял 73-летний пенсионер.
Врачи оказали помощь пожилому мужчине.
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