В Ферзиково пьяный водитель сбил четырех пешеходов
Авария произошла в районе дома №18 в поселке Ферзиково около 18:00 в среду, 23 сентября.
По предварительной информации, 59-летний водитель «Киа» сбил трех женщин 52, 43 и 39 лет, а также 65-летнего мужчину.
Врачи оказали помощь пострадавшим.
В полиции сообщили, что автомобилист отказался от освидетельствования – тем самым он признал, что был пьян.
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