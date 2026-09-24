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Происшествия

В Ферзиково пьяный водитель сбил четырех пешеходов

Дмитрий Ивьев
24.09, 12:00
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Авария произошла в районе дома №18 в поселке Ферзиково около 18:00 в среду, 23 сентября.

По предварительной информации, 59-летний водитель «Киа» сбил трех женщин 52, 43 и 39 лет, а также 65-летнего мужчину.

Врачи оказали помощь пострадавшим.

В полиции сообщили, что автомобилист отказался от освидетельствования – тем самым он признал, что был пьян.

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