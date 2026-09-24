44-летний мужчина погиб в ДТП на обходе Калуги

Трагедия произошла около 8 утра в четверг, 24 сентября, сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем «Хендая Солярис» не справилась с управлением и съехала в кювет недалеко от съезда на Детчино. Там машина врезалась в столб.

Погиб пассажир легковушки. Водитель и еще один 17-летний пассажир попали в больницу с травмами.