Обнинск
+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия 44-летний мужчина погиб в ДТП на обходе Калуги
Происшествия

44-летний мужчина погиб в ДТП на обходе Калуги

Дмитрий Ивьев
24.09, 10:41
0 1203
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Трагедия произошла около 8 утра в четверг, 24 сентября, сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем «Хендая Солярис» не справилась с управлением и съехала в кювет недалеко от съезда на Детчино. Там машина врезалась в столб.

Погиб пассажир легковушки. Водитель и еще один 17-летний пассажир попали в больницу с травмами.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
5 оценили
60%
0%
20%
0%
20%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkRuSlBFQWFyaHN6T2FobTR0QVBsSHc9PSIsInZhbHVlIjoiYWc5b3RqQXhpazArSnpRRVlBTGVDZlRKdXVpWWdrdElrVFlEV05FaUdMWUE1RXpwQ2lqWWhXbnU0RVhYWlRIUXRlb094Nk9UM2pmdTlrdG41UDJTVU55bUxDN05IRGlLMXFBa0lxVW9NQTdFbXBOV3Bxc2xyemIwOUJNMVBzTkV3VmZXTGNGb0hERnZWVG9VQThzYm9pODBiL3l0cHJQczEzZTJsblRkVmtYV1BzZTNCaWZXQ2RtRFFQS1Z6KzRoY3JiUWJMeFJMU3pSYXZPYUxoUTgxQm9qZzZhREdhOWdVS09rV2c3Zk1SQmdGek5PNUpVbnpVK2VodVZNcWNJU3RMdjB6ajUrZjJSUUgxRmtqOFRaaEx3eVV1eUVoVTBWajRhbjhramRrbnlHNWFCNVQxd2FuZm5yQWE5N1YyRXlnc3pWcVR2L0o1Y2hKY0pGM1FDRmxsTC9sZWFmZjMvS3E1dWw5Zm8vOWRDcTlBbCtBS3ludXN1TVVrSGltMmFjYVRvNUxKMEpPTURnSmwvNEt0SE5oS1NLaS9USEZ6L21NN1IyeS9TdVh0dTdDYkRzRnNIUXlNL1M2T0VIUEtqMSIsIm1hYyI6IjFiYjI1OTAyYzU3ZTJjOTI4MmYyZmVlZmFkMmI1MTcyZjA3MjJjYTgwOGI1OWUxY2ViNTJiZDJjYjUzM2ZiNjAiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjcxcUJIR3c2TUZuM3RBZHZWZ0RVUlE9PSIsInZhbHVlIjoiV1RCM0JtMy9ISllTTkl3Ly9ZOGFlak1WMDNSckZkY0dYSU9rWTM4d3QyMFREUG5lT3NWYU1BL0VWbWJ2dE1nUTBLTlA3dFIvQ3Zqa24xS0RyQm9xSjhka2RRanBTVGRGc1ZqeTJCdmJtOXVMK1ZvOUx0djBBNnZ1S1RTdEc2bjJ4dmFRZHd3SXd5Qis0RXpmbFlNQ3JGWHNQSGdVZWxuNEJCQVdSNmVLWWdvNW0xd05NSmVqVE1Xa3N6TnZ1aXUxQWVzU3Z4SmxNMnBWZGQ4blJtdTRNTGIzUmsyai9NRHRScURKNmhFNU9hdWY2MFJkSmQrWEtIdUZZSVdBK1hBMTgxT01RR01IaGVGbFFDQyt3TERja2hGWHlLV25pMUQ4R0NxdnZWLzFiaWk2VHo2YmRpOEdOVHdQNHdKZjhOMDZ3RUdhRG9tdmY4MzJOZisvbXphSkIvQ2hoN3NVbG5RaHFrUWNhK0NORVhnM204VVA1QTVwckYxQXZVUWc2KzB6TDJXcjI4dVBtWnZTaDQzS0JEWGxPbnN5WXIwbnlzL3k4cERLQU1reEtqUDZFZ1FleCt0UXJnSW1SQkdhYnNHV3Q5S3NtS29ocU0razRWUE42L2pBMER2aGgxNmxDM2c1dE80akhseHRHYk1wRWhHUS9ENy9mcXlyckxOeXNGMmRiclp6SFhhdU5sV1YrZjRtQ1FnZlNsd1ArcUtGb2NnN1FzcXlaNGNtOHVCU21XRHB4THMydVZJYWVaL1lFanhRSlFRQ0lqZXRoU29WRTFLSHpUSW5ZSkY5NTNZMENwWFBzWUVaZDQ4dXlNMzN4Uk5PalVQUThVU3FUQmtBaVRQWCIsIm1hYyI6IjU4OTY4MmRjMWVjMGQzZWM0MWM1OTczMTE1NWExYWZmMTM3MDhlNzkyZmFhNGY5NDcyNzE3MzAwOTAzNjg1ZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+