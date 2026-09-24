В Калуге назвали причины падения башенного крана

Завершилось расследование трагедии, в которой погиб крановщик. В нарушении правил безопасности обвиняют директора строительной фирмы, сообщили 24 сентября в Следственном комитете.

Трагедия произошла на улице Фомушина в декабре 2024 года.

Как выяснили следователи, кран установили с серьёзными недочётами: не хватало крепёжных элементов, а ограничители стояли неправильно. Несмотря на это, руководитель допустил крановщика к работе. В итоге кран обрушился, и мужчина погиб на месте.

Следователи собрали все доказательства, и теперь дело будет рассматривать суд.