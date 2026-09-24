В Калуге назвали причины падения башенного крана
Завершилось расследование трагедии, в которой погиб крановщик. В нарушении правил безопасности обвиняют директора строительной фирмы, сообщили 24 сентября в Следственном комитете.
Трагедия произошла на улице Фомушина в декабре 2024 года.
Как выяснили следователи, кран установили с серьёзными недочётами: не хватало крепёжных элементов, а ограничители стояли неправильно. Несмотря на это, руководитель допустил крановщика к работе. В итоге кран обрушился, и мужчина погиб на месте.
Следователи собрали все доказательства, и теперь дело будет рассматривать суд.
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