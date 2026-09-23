Два человека погибли в аварии на дороге Калуга – Медынь

Смертельное ДТП произошло днем во вторник, 22 сентября, недалеко от Кондрово.

По предварительной информации полиции, водитель УАЗа «буханки» выехал на встречную полосу и врезался в фуру.

Погибли водитель «буханки» и его пассажир.

Травмы получили ещё трое – два пассажира УАЗа и водитель фуры. Врачи оказали им помощь.

Фото с места аварии опубликовала прокуратура Калужской области.