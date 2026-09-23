Два человека погибли в аварии на дороге Калуга – Медынь
Смертельное ДТП произошло днем во вторник, 22 сентября, недалеко от Кондрово.
По предварительной информации полиции, водитель УАЗа «буханки» выехал на встречную полосу и врезался в фуру.
Погибли водитель «буханки» и его пассажир.
Травмы получили ещё трое – два пассажира УАЗа и водитель фуры. Врачи оказали им помощь.
Фото с места аварии опубликовала прокуратура Калужской области.
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