Смертельное ДТП произошло на дороге Калуга – Вязьма
Сотрудники полиции работают на месте происшествия в Бабынинском районе.
По предварительной информации, авария произошла недалеко от деревни Черная Грязь. В 9:10 во вторник, 22 сентября, 41-летний водитель «Ситроена Берлинго» врезался в «Ниссан Кашкай». После этого машина на встречке столкнулась с грузовиком «Ситрак».
В результате ДТП погиб 51-летний пассажир «Ситроена».
Точные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются.
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