Смертельное ДТП произошло на дороге Калуга – Вязьма

Сотрудники полиции работают на месте происшествия в Бабынинском районе.

По предварительной информации, авария произошла недалеко от деревни Черная Грязь. В 9:10 во вторник, 22 сентября, 41-летний водитель «Ситроена Берлинго» врезался в «Ниссан Кашкай». После этого машина на встречке столкнулась с грузовиком «Ситрак».

В результате ДТП погиб 51-летний пассажир «Ситроена».

Точные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются.