Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Смертельное ДТП произошло на дороге Калуга – Вязьма
Новость дня Происшествия

Смертельное ДТП произошло на дороге Калуга – Вязьма

Дмитрий Ивьев
22.09, 10:58
0 1285
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

Сотрудники полиции работают на месте происшествия в Бабынинском районе.

По предварительной информации, авария произошла недалеко от деревни Черная Грязь. В 9:10 во вторник, 22 сентября, 41-летний водитель «Ситроена Берлинго» врезался в «Ниссан Кашкай». После этого машина на встречке столкнулась с грузовиком «Ситрак».

В результате ДТП погиб 51-летний пассажир «Ситроена».

Точные обстоятельства происшествия ещё устанавливаются.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
7 оценили
14%
0%
0%
57%
29%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImdqUjAyOVNHN3h0SUpYUGFNMDAxV1E9PSIsInZhbHVlIjoiT2p6RkxLNE0vSy9tY01YZTRMcUQ5SXhLeUxzZE53VWc0cU9LeE5DZzRYeUxHWjdORVJKTXFxdGM4Z0pVTUYzVmtVSmJZTVZXbHg3QmJvdUE4RElReEovMUx3Q0lHT0ROK2ovZzVSaVNOQWtJSi8zUjZGRlhIaDR4NFhwTVVBNFlpdzdYSldLVXpGeTB2VHBMSGlnWTRHOVZOY0dmbGpFNWJXSTBCYTZjVEsxU01xZFFyYkkrQjNLT3c5WXhldUlOR0R3ZTUxM3dDNFUwZ3FaYWtCdWpTTzNUTUcvV01VMEhDTkd1YVdDRkJMT1BFbXdoSWI0TkRUcEcrZjJFcXFlVk1yQVFVQzhVSVMrUjBIa3FjcU1ZRWl5ZXRHZGlycCt1d3FpcTg4YVI1bGVZZk43OS93R3RTVG9yNFhjaTN0NGZ1UUdsWXpxbDFyR2N5eUY1Q0tXZW9wY2E2WU1XeXJhZUhNK0MzNE1FQ1NnSHFUQi9pdE9YZ3JWN1FuTmlMdVdMMnZHb3I3bGh5Tk9YZlRqN0FjdU1hZDZRV3hLendYeEp3VDJoWHQrUWw2eWw4V2tVenBJSXVsRmx0Q3NSM2VJVyIsIm1hYyI6IjUzMDM0NWU0OWM2N2VhNDVjYWYzODYwNDkwZTY5NWM4ZTQ4Mzk0OTIzMzM1MzZhMzdjZmVkY2VlYzZkMmU3OGQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkQ0QXVmWDZ0UGcwL3lMZS9iWjdyU3c9PSIsInZhbHVlIjoibzEvNUYrdmdXRWZXWkdoTzNOMWI5Wm5HaUkvNjl6QWV2bjNOMzV3cXdhbVV6UzhLYVlvcjFqcUtHOGpNbUdDV1N5aHI5cUY3TVJNcFBicFN6OGo4NVV2S3MybFJEeURwVDE2Mnh6Qm11U1cwbEpzeU1DZCtnazVSTnRra2dHYVB5VGdEemtleWdURXV1QTYyNHR5NENiVmR6NlpOazRVTWdZL3RieVo4K2ZZaWhVT3VCSWZ5TDR5QkdqNWxGdVNhNWdIc1h6anYxWFlrU1hMV2l4TUVQV2p6RXMrbXZGZUtvMHpwbjF4ODM2aE1BVEFndnBCWFBPOVJHTGU1WVl6cHo1ZlpZUVZ0eVlOZUJrM0hSK0puYW1JVnFYOWJsMXBMdHE0d3BjVnhzcU5WYThMTWRXdS8rYXMzTGNyemdxWkpXQ0hZTDkwTitVYkdkMDBxck5mN1VJdjczZHhLS0NzR3E1M0dJeVBFdHB2ZWUwRFZIeEUzZEtNV2VKVk5wY01HdjZVem1DdVRWc1RZM2NTK0F3NjNuR2dTM2RuRmlZSC84WFdTNEZiRzVBdU9TL3FWam0xV1J0STBNUDhkZVJDbnhGbktvRVNTVWgzWThoN2JZbVRiZmUxNHFqUmFyM01abnNLenNwK1FNckQxS0RqMTNyRURsZ1YrYjdHeGJwTWVTc1dRR2NTeElxRUJEMjdXNnJtUTV5R3AyWnVvMFRMRTQ4UGlPaDNsaTZUR284dXNhcld0Skg0RnplM0RvbjZ4K1V1MFVsTlNkVHBjU2ZOQTRzS3RmdTFNU0wwQ2NTbUN4KzBBZ0x0dklWR2NyZVZhcVdjWVRld1JxNVNWZ0NJMiIsIm1hYyI6IjhhZDM4ZTU4OGY1NjYxM2ViMDNjYjlkYzI4YzNhZjE1NTgyMDYxY2Q3YjkyNjUyYjRkZjU3MjUxOWE0YThlMzYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+