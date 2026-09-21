В Калужской области у водителя с психическим заболеванием забрали права
В понедельник, 21 сентября прокуратура Козельского района сообщила о лишении местного жителя водительских прав по медицинским показаниям.
В ходе плановой проверки надзорное ведомство выяснило, что 45-летний местный житель преспокойно передвигается по дорогам с действующими водительскими правами, но при этом состоит на учете у врача-психиатра.
Его диагноз входит в официальный перечень заболеваний, являющихся прямым противопоказанием к управлению транспортными средствами.
Районная прокуратура подала на козельчанина в суд, потребовав аннулировать его право на вождение.
Иск был удовлетворен в полном объеме.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь