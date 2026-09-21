В Калужской области у водителя с психическим заболеванием забрали права

В понедельник, 21 сентября прокуратура Козельского района сообщила о лишении местного жителя водительских прав по медицинским показаниям.

В ходе плановой проверки надзорное ведомство выяснило, что 45-летний местный житель преспокойно передвигается по дорогам с действующими водительскими правами, но при этом состоит на учете у врача-психиатра.

Его диагноз входит в официальный перечень заболеваний, являющихся прямым противопоказанием к управлению транспортными средствами.

Районная прокуратура подала на козельчанина в суд, потребовав аннулировать его право на вождение.

Иск был удовлетворен в полном объеме.