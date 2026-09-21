Ночью над Калужской областью уничтожены 13 беспилотников

В течение минувшей ночи с воскресенья на понедельник, 21 сентября, силы ПВО ликвидировали 13 БПЛА над территорией региона.

Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

По данным главы области, воздушные цели были уничтожены над Козельским, Мещовским, Сухиничским, Ульяновским и Хвастовичским муниципальными округами, а также на окраине Калуги.

На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших нет, разрушений инфраструктуры также не зафиксировано.