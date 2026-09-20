Обнинск
+15...+16 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия В Калужской области за сутки произошло 9 ДТП и 12 пожаров
Новость дня Происшествия

В Калужской области за сутки произошло 9 ДТП и 12 пожаров

Владимир Андреев
20.09, 13:04
0 557
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

За минувшие сутки, 19 сентября в Калужской области произошло 12 техногенных пожаров.

Также спасатели реагировали на 9 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил центр управления в кризисных ситуациях МЧС по региону.

Одно из ДТП случилось в Перемышльском округе вблизи деревни Горки. Там машина сбила велосипедиста.

В Калуге на Яченской набережной автомобиль наехал на дерево. В Бабынинском округе у деревни Вислово машина съехала в кювет и перевернулась.

Ещё несколько аварий произошли в разных районах области. На 22-м километре трассы Р-132 в Калуге машина опрокинулась.

В Ферзиковском округе возле Николаевки автомобиль улетел в кювет. В Балабанове на улице Ворошилова столкнулись две машины.

Также зафиксированы аварии в Малоярославецком округе в районе деревни Тиняково и в Калуге на Тульской – там тоже столкнулись по два автомобиля. В Дзержинском округе у деревни Каравай машина сбила пешехода.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
100%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ilg4TkxqQjRxcnJDMWlrSGoraEpSV1E9PSIsInZhbHVlIjoiWGhKN04rZmNHOFNzTEliMmwwaStvMVpwS3JXREdHaFhKOHBFU1BYYmNpQWttMHdhQUpPYmRLYmVvRUl1TjNEQ21zd3hEcmdmbWpDSWZuZk5xdkliL0c2SmVhTi80d1N6RFJjc29kc1lnaVl2MVNMd2FkYkNEa2VsL2ltTmgzOW4zYWpTZ29CWHZjSi9lWGhjTUxodWd3SWNaeXlMVGFzNWFnaWlJYW5HMmpFWm9ZbURmWVQxdXAzRllNVTRjM2dWQTUzdC9ZRVMvWWNhR0hGaDAzR2tuUXN5UU9HQ0ZVMXkzV0t3QXhOU0tobUVtWU5qMDRjRzJpNmJ1S3lUNk9SSlloemNYRVBBTHJudnRXYi9QZXI4cE9TUExoWTJGVm5Ya1AwcytkeVBWV0I4eU1wdXZ4Y01iQlh0VFF3MEhVb1VETDNZOGlJczUxWXFLbHpTZVcrL1N4cWhIbFd4SHRnSHZiUEVsb0ZnRmVZakYyWTVQVXpubUlNOTFObUtaOFdFUHpWeFJaUXdOSHFnbWhWN0NCRm5Hays2eXRTd0FDUkF2aDBVOU5UT3UxYTB0c2hKb25yR2hKZTBEclBCNkhsRSIsIm1hYyI6ImVkODg3MTNmZTMyOTFiZjZkOWM5ZTU3YTQ0ZThhOGU1MzIwZTkwMTVhODViMmIxYTE5YjU5YjhmODU5NzRkMjUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InpDN0FxZ3hsaGdaMVluK3ZPMUpqa3c9PSIsInZhbHVlIjoiSVV6bzdJVVE2NjNlWU5rUzBCdkNKUytMNkc5UlJ6QmZyNXp3QmJ0VXo4T1ovY2xQdncxNzF0Um1BbTg0U2Z2U0ZPM0JpL3RyWmM0aERaazZrQjdCb2tKRXAzZ2xrc1Y1RjQ1RFlzWDQzajdabk9ONWxaRWJ0NlJ2eUZKRlF5L0d5RnNPb3pLT2Y0OTRlNjludHNRYUxKMmhkeHQ2RmlRRXVvT211aUhxUUJrdUxpcGhxd0xOQ3hEbHJiRWpmNC82UlZmdStBaE1YVWV4dGtVUFkyWDJhZnpWVTdkWEp4R2F2Uk44dUdIanpXaVlreTJoenpSbXdRTjdkSUlPcktwSjU2U05wZDlMSWFGZjg3bVRHbVU3ZS90L2JlM1NnZ0lkQXZGb2szTTRKeEFJTHFhTGZubmlQeERtL3Q3NkpIb01mQVJQcHRRTk5rNXJ3ZHRTdStyRVh5S3hJOEZXTTJoVlk1bEw0RWMwZFk2RCtJdjZkWjV0TjdQNlNNSlQyKzFPUnArSGp0RXdGUFEzQlVPeEFpVThoaG0zZFNwQXlWRVptUlQzOVVtSVlGNzBpRTNJcUZ2UG9ZU21hdWdLcG5ZU1UrOWM2YVg1dzBoaWlPT1QvY29CZm8vS1A2d0xMVk1xZGVYcStabVc4cTcxN3VOZFU5TThxWXA2SUxDalBFNUFGTVl5VjhmL0s3U0wrbUhsbDYrd3FOS2xvaVdqQ1V3TlBrbGJkSEMrMkU1dW5CUXhyK2RpSUR1T2xQeE9VejlUSVJKdG5JRDZ4MjhZZFpiQ05wSExjbTcyQ05hQTdtbnpiUGVneW5tclJyRGJaYVIrbnFzKzZ5eXJqLzJnYi85QiIsIm1hYyI6IjU1MWQ4YTY0YWUxYjM2ODQ3MjY5NGE2MDkyYjdkNzcxM2ZkN2Q4ZDBmODU0ZmNlY2QxZTA4OGJmYjc5NzQ1ZWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+