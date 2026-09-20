В Калужской области за сутки произошло 9 ДТП и 12 пожаров

За минувшие сутки, 19 сентября в Калужской области произошло 12 техногенных пожаров.

Также спасатели реагировали на 9 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил центр управления в кризисных ситуациях МЧС по региону.

Одно из ДТП случилось в Перемышльском округе вблизи деревни Горки. Там машина сбила велосипедиста.

В Калуге на Яченской набережной автомобиль наехал на дерево. В Бабынинском округе у деревни Вислово машина съехала в кювет и перевернулась.

Ещё несколько аварий произошли в разных районах области. На 22-м километре трассы Р-132 в Калуге машина опрокинулась.

В Ферзиковском округе возле Николаевки автомобиль улетел в кювет. В Балабанове на улице Ворошилова столкнулись две машины.

Также зафиксированы аварии в Малоярославецком округе в районе деревни Тиняково и в Калуге на Тульской – там тоже столкнулись по два автомобиля. В Дзержинском округе у деревни Каравай машина сбила пешехода.