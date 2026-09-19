Пиротехники МЧС обезвредили 106 взрывоопасных предметов в Жиздринском районе Калужской области

В ходе проведения работ по очистке территории от взрывоопасных предметов (ВОП) времен Великой Отечественной войны в деревне Нижнее Ашково Жиздринского района пиротехнические расчеты аварийно-спасательного формирования Калужской области успешно обезвредили 106 единиц старых боеприпасов.

Работы по уничтожению проводились в один этап с строгим соблюдением всех мер безопасности.

Специалистами были изъяты и нейтрализованы следующие предметы: