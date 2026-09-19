Пиротехники МЧС обезвредили 106 взрывоопасных предметов в Жиздринском районе Калужской области
В ходе проведения работ по очистке территории от взрывоопасных предметов (ВОП) времен Великой Отечественной войны в деревне Нижнее Ашково Жиздринского района пиротехнические расчеты аварийно-спасательного формирования Калужской области успешно обезвредили 106 единиц старых боеприпасов.
Работы по уничтожению проводились в один этап с строгим соблюдением всех мер безопасности.
Специалистами были изъяты и нейтрализованы следующие предметы:
- Артиллерийские снаряды: 150-мм – 1 шт., 76-мм – 3 шт.;
- Минометные мины: 82-мм – 86 шт., 81-мм – 1 шт., 50-мм – 3 шт.;
- Гранаты: РПГ-40 – 4 шт., РГ-1 – 4 шт., РГ-42 – 1 шт.;
- Взрывчатые вещества и детонирующие средства: противопехотная мина типа «S» – 1 шт., тротиловая шашка (200 г) – 1 шт., детонатор – 1 шт.
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