Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Происшествия Ночной перехват: силы ПВО уничтожили три беспилотника над Сухиничским и Ульяновским округами
Происшествия

Ночной перехват: силы ПВО уничтожили три беспилотника над Сухиничским и Ульяновским округами

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали три беспилотных летательных аппарата в небе над Сухиничским и Ульяновским муниципальными округами.
Михаил Тырин
19.09, 08:38
0 211
Читайте KP40.RU:
MAX Telegram Дзен ВК ОК

В настоящее время на местах падения аппаратов работают специализированные оперативные группы, которые обследуют прилегающую территорию.

По предварительным данным, ночной инцидент обошелся без серьезных последствий: информация о пострадавших не поступала, объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома повреждений не получили.

Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим!

Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im9xeERmdEl2eUZreEg4aXEwQ0JxeFE9PSIsInZhbHVlIjoiL00xQklUNUs2VVpncWVXUVA2dktYRU53ZjBUaDg1dDdmdy9UNERoeFhPUCtCUWZUY0RVZTg1WHVaVUVrQnRQTGpaamFlSjJ0T3preW5oUE9LQkY5MU5ES21aL2lQc0UrNzVKSkRrQ0lsR0NJOUk5aG9lYUt5YkJnZnM4QXpQaWZDVG13V3ErUC9VcnllS1laY3RCSzBUUjNDM3M1bm1jNUdVYlRPOWdCZHo3Qm5OK2dOOUV1bmZNa0xsa1Iyb1hwbE0rT1A5WmJ5bGNDdVBvc00vbkNYbkFHYWxIc3VOYzBVVk92NXl6QVJHbXBRdXFzSnVpS3dJN3NlNkIzTzhCdVJkMWduTHNRYXl5dFQvRlFwdlBkTW9TTjdOVG8yTVBtVm4rVGM2RERxUVlxTGtmV0ZaVi81Zy9iSHlqT2xWK0NTd01XMkR6blp5ME1kR1lPanJKUTAxOUp4cTJvR3l6WEZFYlJtM2swQyt2Q1JrWWhLQXpBYURlanVLY2ZHdCs5Z0hpcGVidm9tUzRNc0Y2NThyTGovbFlYa3FXdGJMTEtlQkQ3OTZUQThQSjFWdStnN2tnQzhiZkFyZkNMQjdoLyIsIm1hYyI6IjY2NGYyOTA0MjFmMmQ1NWZmZjAzNzY3YmE5ZTZhZjQxNGNlNWFlYjUwZWVmMjEzMmQ5NDU4YzZiZmIxMDlhNDciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkhKM2JIeW5SRnJqeWdRZEtYUTlGUFE9PSIsInZhbHVlIjoiSTNNWjZLL0lLR3psTGZ4N0l3d0lGUFRIcVU4cnhpQlR2QTYvNjMzZXdMSy9wQkNGSkR1eVd6ZUpzcWQ5SU54R2Nnc004ckpQekRobGhXTkg1QUFCTFU0dXk4ODFrZnF4aEozcHlvMWQ2dXpUTmVnbnE2anVmelRBeU9tUUhYaW41RVFFenNiaUUyQ25reE9hT2FPOG5qZVdiRmhXMnFkTmpGMzZOeS9UZGxJdExwVk9WbXJ3ZWVHSWRyeVY1T1AvRzZBTFR5RjBNNmt5M0NXcy9ZNVMyL1J2Mmt3d2lvNUZPS2dUVWpqalJ1L0FXMWcxb0VHSDc2dCtMUXFNRE9hVW9BUlJhTU5QZW41b1FvMWlDbmZxeDc2ZktuS1FOUEZiQnlsMmxyM2JVeUxyNCtQTEtrR1Q5bkNocG95OFJKY0pvUmJVekp0WnNNVmhqNWtUeEF1bW13cDJnbU5hTUlzTVNjUk44Y1lQMUhweEJyWThjZU0yWTErdW1YV0N4VkNBQkNobUs5aGhQQVJCQ0kzNmNmdytLZWJyeGQwNk1tNG5tblNRQS9QQ1VQQWRwVTJSSHRmUXk5N0VIT1FGMUQ1R3Uza2ZNbFJ3YWh5Mm5hMXVUMHdnMmFTck5RWnBsTTNmKzlpZzArRGxFWTFManNmNEtudHBxYnpGaUJwaW9HUThjQ0ZvTUxwencxMm5zRTZ3TXhhSmNkU1lIMDV1ditPdHE0b1lHVjU0Y3gyRzFhRStDeCtBQUtNK1NNeDA3dDMxTjBGR3h1T0xXdCtUcWpZdGdUenZGaEVDZGNTeE9XNzJDdzFUREJtaGE4VUhtTVVMcERLZWRtUG8wc1Nqbk95dCIsIm1hYyI6ImM2YjkwMjhkY2UyZGMzZmEzNDVlMWFlNWUyZTlkMTM4Njk0ZGM3NmZlYjU4ZmM0MWQzZTVkN2I4YzlkOTNhMTYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+