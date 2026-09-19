Ночной перехват: силы ПВО уничтожили три беспилотника над Сухиничским и Ульяновским округами

Михаил Тырин

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны успешно перехватили и ликвидировали три беспилотных летательных аппарата в небе над Сухиничским и Ульяновским муниципальными округами.

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Михаил Тырин 211 Читайте KP40.RU: MAX Telegram Дзен ВК ОК

В настоящее время на местах падения аппаратов работают специализированные оперативные группы, которые обследуют прилегающую территорию. По предварительным данным, ночной инцидент обошелся без серьезных последствий: информация о пострадавших не поступала, объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома повреждений не получили.