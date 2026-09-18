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Происшествия

В Калуге и Обнинске за день сбили двух детей

За минувшие сутки в Калужской области произошли два ДТП с участием детей.
Сергей ПЕТРОВ
18.09, 16:27
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Фото: Госавтоинспекция по Калужской области.
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Оба случая зафиксированы 17 сентября. Сводку предоставила региональная Госавтоинспекция.

Первое происшествие случилось в 14:15 в Обнинске на улице Табулевича в районе дома № 5/2. Мужчина 2000 года рождения управлял электросамокатом Liming и развозил товары. Двигаясь по тротуару, он сбил ребёнка 2020 года рождения. Несовершеннолетний получил травмы. Его доставили в клиническую больницу № 8 Обнинска.

Второе ДТП произошло в 16:15 в Калуге на улице Кутузова возле дома № 14. Женщина 1989 года рождения за рулём Chery сбила ребёнка 2017 года рождения. Мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С травмами его увезли в Детскую областную клиническую больницу.

По обоим фактам идёт проверка. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства.

Водителям напоминают о повышенном внимании к детям на дорогах.

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