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Суд конфисковал автомобиль у жителя Мосальского округа за пьяную езду

Прокуратура Мосальского района поддержала обвинение по делу местного жителя.
Сергей ПЕТРОВ
18.09, 12:28
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Мужчину признали виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за такое же нарушение. Об этом 18 сентября сообщили в региональной прокуратуре.

- В суде установлено, что в июле 2026 года мужчина управлял автомобилем «Шевроле Нива» и в Мосальском муниципальном округе был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. В ходе медицинского освидетельствования у водителя установлено состояние опьянения, – сообщили в региональной прокуратуре.

Суд назначил наказание – 200 часов обязательных работ и лишение водительских прав на два года. Машину, на которой совершалось преступление, конфисковали в пользу государства. Приговор вступил в силу.

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