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Силы ПВО отразили атаку 28 дронов в Калужской области

В течение вечера 17 сентября средства ПВО уничтожили 28 беспилотников в небе над Калужской областью.
Сергей ПЕТРОВ
18.09, 07:39
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Информацию сообщил губернатор Владислав Шапша.

БПЛА перехватили над территориями Жиздринского, Жуковского, Износковского, Кировского, Козельского, Людиновского, Малоярославецкого, Мещовского, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Ульяновского, Ферзиковского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

Оперативные группы работают на местах падения обломков. Они обследуют территории и фиксируют все обстоятельства происшествия.

По предварительной информации, пострадавших нет. Объекты жизнеобеспечения не затронуты.

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