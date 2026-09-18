Силы ПВО отразили атаку 28 дронов в Калужской области

В течение вечера 17 сентября средства ПВО уничтожили 28 беспилотников в небе над Калужской областью.

Информацию сообщил губернатор Владислав Шапша.

БПЛА перехватили над территориями Жиздринского, Жуковского, Износковского, Кировского, Козельского, Людиновского, Малоярославецкого, Мещовского, Мосальского, Перемышльского, Сухиничского, Ульяновского, Ферзиковского и Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

Оперативные группы работают на местах падения обломков. Они обследуют территории и фиксируют все обстоятельства происшествия.

По предварительной информации, пострадавших нет. Объекты жизнеобеспечения не затронуты.