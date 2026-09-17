Массовое ДТП произошло на Грабцевском шоссе в Калуге
Около 20:00 в районе дома №110 столкнулись «Лада Калина», мотоцикл «Сузуки» и «Опель Вектра».
По предварительной информации полиции, 72-летняя женщина за рулем «Лады» поворачивала налево в сторону Зерновой на нерегулируемом перекрестке и не пропустила мотоцикл и «Опель».
Травмы получила сама пожилая автомобилистка. Её направили в областную больницу.
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